Следовавший по улице Громовой экипаж Росгвардии обратил внимание на человека, который попытался скрыться при виде служебного автомобиля. Стражи правопорядка решили узнать причины странного поведения и остановили пешехода.
Установив его личность, сотрудники Росгвардии выяснили, что 27-летнего гражданина более девяти лет искали представители правоохранительных органов соседнего государства. Сотрудники вневедомственной охраны передали правонарушителя полицейским. В дальнейшем его отправят в страну инициатора розыска.
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