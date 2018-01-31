Молодой человек пришел в магазин, набрал сладостей и сбежал, не расплатившись. Злоумышленника запомнила продавщица, которая пыталась, но не смогла его задержать. Она описала приметы прибывшим на место полицейским, и те начали поиски.
Вскоре на пробегавшего мимо парня, похожего на грабителя, обратили внимание сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования. Объяснить, почему он занимается бегом в темное время суток, молодой человек не смог.
У доставленного в ближайший отдел полиции под курткой обнаружился запас сладостей, по описанию похожих на похищенные в магазине. Безработный 19-летний ранее не судимый местный житель, пояснил, что похитил сладости с целью продажи. Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж».
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