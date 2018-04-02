Патрулировавший Автозаводский район в ночное время экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на автомобиль ВАЗ-21099. Поводом для этого стали маневры, которые машина выполняла на внутридворовой территории проспекта Степана Разина – она двигалась по замысловатой траектории с выключенными фарами.

Автомобиль остановили, сидевший за рулем гражданин имел внешние признаки алкогольного опьянения. Более того, оказалось, что у 32-летнего мужчины отсутствуют права – некоторое время назад суд лишил его документов до 2019 года за грубое нарушение ПДД. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу и экипаж ГИБДД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.