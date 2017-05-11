Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Kia Rio» на КПП на улице Магистральной. Сидевший за рулем 28-летний мужчина предъявил права, подлинность которых вызвала сомнения у стражей порядка. Документ направили на экспертизу, которая доказала, что это подделка.
Сотрудники полиции установили, что нарушитель нигде не работает и ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал. В отношении москвича возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных либо обязательных работ или ареста.
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