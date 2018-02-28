В Автозаводском районе она пыталась расплатиться с продавцом торговой точки купюрой номиналом 5 тысяч рублей. Работница магазина усомнилась в подлинности банкноты и сообщила о факте в полицию.
Прибывшие на место сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали гражданку. Как выяснилось, 32-летняя женщина уже привлекалась к уголовной ответственности - за совершение грабежа.
Возбуждено уголовное дело, полицейские выясняют, каким образом у подозреваемой оказалась фальшивка.
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Как известно, во время Чемпионата мира по футболу он будет использоваться как тренировочная база для сборной Швейцарии
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