В Автозаводском районе она пыталась расплатиться с продавцом торговой точки купюрой номиналом 5 тысяч рублей. Работница магазина усомнилась в подлинности банкноты и сообщила о факте в полицию.

Прибывшие на место сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали гражданку. Как выяснилось, 32-летняя женщина уже привлекалась к уголовной ответственности - за совершение грабежа.

Возбуждено уголовное дело, полицейские выясняют, каким образом у подозреваемой оказалась фальшивка.