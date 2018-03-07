Как рассказали в управлении МВД региона, 45-летний мужчина предложил оперативнику из отделения по борьбе с экономическими преступлениями Ставропольского района 200 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела в отношении его родственника.
Полицейский доложил о попытке подкупа своему руководству, и подозреваемый был задержан с поличным. Его «взяли» в момент передачи денег в автомобиле на автостоянке на улице Лесной в Тольятти.
По статье «Дача взятки» было возбуждено уголовное дело. Мужчина может лишиться свободы на срок до 12 лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Фото: 63мвд.рф
Компанию ему составил глава региона Дмитрий Азаров
Рейтинг составила мексиканская неправительственная организация
На этом настаивают тольяттинские депутаты.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, сразу на 41%.
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6 марта в Тольятти состоялось ее торжественное открытие
Врачи будут принимать пациентов с различной патологией органов зрения в будние дни с 9.00 до 14.00