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07 марта 2018
09:20:05

В Тольятти задержали взяточника

Как рассказали в управлении МВД региона, 45-летний мужчина предложил оперативнику из отделения по борьбе с экономическими преступлениями Ставропольского района 200 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела в отношении его родственника.

Полицейский доложил о попытке подкупа своему руководству, и подозреваемый был задержан с поличным. Его «взяли» в момент передачи денег в автомобиле на автостоянке на улице Лесной в Тольятти.

По статье «Дача взятки» было возбуждено уголовное дело.  Мужчина может лишиться свободы на срок до 12 лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: 63мвд.рф




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