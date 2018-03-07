Как рассказали в управлении МВД региона, 45-летний мужчина предложил оперативнику из отделения по борьбе с экономическими преступлениями Ставропольского района 200 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела в отношении его родственника.

Полицейский доложил о попытке подкупа своему руководству, и подозреваемый был задержан с поличным. Его «взяли» в момент передачи денег в автомобиле на автостоянке на улице Лесной в Тольятти.

По статье «Дача взятки» было возбуждено уголовное дело. Мужчина может лишиться свободы на срок до 12 лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: 63мвд.рф