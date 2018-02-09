слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
09 февраля 2018
11:15:44

В Тольятти задержали «уклониста»

Парень выдал себя сам – на улице Карла Маркса при виде автомобиля Росгвардии пытался скрыться. Патрульные это заметили и остановили тольяттинца.

Установив личность молодого человека, стражи порядка выяснили, что он находится в розыске, так как, получив повестку, не явился в военкомат. И уважительной причины на это не имел.

Экипаж вневедомственной охраны доставил задержанного в полицию. В дальнейшем следственные органы возбудили уголовное дело.




Последние новости Тольятти

09 февраля
12:47
На стадионе «Самара-Арена» начался монтаж экранов

На них болельщики смогут увидеть повторы важных моментов матча.

09 февраля
12:43
В Курумоче открываются рейсы в Баку и Норильск

Авиакомпания Nordstar расширяет маршрутную сеть в нашем регионе

09 февраля
11:30
Охотники за цветным металлом угрожают жизни и здоровью тольяттинцев

Один из них украл 48 металлических листов с тепломагистрали на улице Индустриальной

09 февраля
10:51
Тольяттинские экологи против лесной дороги

Вопрос строительства магистрали, соединяющей Автозаводский и Центральный районы, обсудили в  администрации

09 февраля
10:20
На строительство поликлиники в 19 квартале Тольятти получит федеральную субсидию

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров

09 февраля
9:56
ФСБ завела дело на бывшего директора «Почты России» в Самарской области

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона

09 февраля
9:32
XXIII Зимние Олимпийские игры открываются сегодня в южнокорейском Пхенчхане

Торжественная церемония начнется в два часа по московскому времени,


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+