Парень выдал себя сам – на улице Карла Маркса при виде автомобиля Росгвардии пытался скрыться. Патрульные это заметили и остановили тольяттинца.
Установив личность молодого человека, стражи порядка выяснили, что он находится в розыске, так как, получив повестку, не явился в военкомат. И уважительной причины на это не имел.
Экипаж вневедомственной охраны доставил задержанного в полицию. В дальнейшем следственные органы возбудили уголовное дело.
На них болельщики смогут увидеть повторы важных моментов матча.
Авиакомпания Nordstar расширяет маршрутную сеть в нашем регионе
Один из них украл 48 металлических листов с тепломагистрали на улице Индустриальной
Вопрос строительства магистрали, соединяющей Автозаводский и Центральный районы, обсудили в администрации
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров
Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона
Торжественная церемония начнется в два часа по московскому времени,