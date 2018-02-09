Парень выдал себя сам – на улице Карла Маркса при виде автомобиля Росгвардии пытался скрыться. Патрульные это заметили и остановили тольяттинца.

Установив личность молодого человека, стражи порядка выяснили, что он находится в розыске, так как, получив повестку, не явился в военкомат. И уважительной причины на это не имел.

Экипаж вневедомственной охраны доставил задержанного в полицию. В дальнейшем следственные органы возбудили уголовное дело.