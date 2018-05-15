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15 мая 2018
08:51:56

Власти Тольятти хотят минимизировать неудобства, связанные с возведением эстакады на трассе М-5

Как сообщил глава города Сергей Анташев, строительство развязки ведется бурными темпами. Сейчас в районе большой стройки функционируют две объездные дороги, что не совсем удобно для жителей домов на улицах Куйбышева и Железнодорожной.

Не исключено, что предстоящим летом будет рассмотрен вопрос о возможности ограничения проезда большегрузного транспорта на этих магистралях до четырех часов в день - по два часа утром и вечером.

При этом представители подрядчика - компании "Поволжуправтодор" – заверили, что не допустят потока большегрузов по объездным дорогам Комсомольского района в ночное время. Речь идет о периоде, когда будет введено ограничение на их передвижение в дневные часы.




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