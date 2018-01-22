Мужчина распространял листовки в подъездах домов Автозаводского района. Это случилось в субботу вечером. Ветерана доставили в полицию и заставили писать объяснительную. Тольяттинец написал, что распространял листовки штаба Навального по идеологическим соображениям и не состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Официальная причина задержания и допроса пожилого человека до сих пор неизвестна, так как копию опросного листа полицейские выдали ему без верхней части, где обычно уточняется цель допроса, сообщает правозащитный портал «ОВД-Инфо».