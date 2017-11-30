Операцию провели сотрудники УФСБ вместе с полицейскими. Известно, что ранее в Автоград прибыли 30 человек из Украины, которые устроились работать на местный судоремонтный завод. Трех из них силовики задержали за нарушение миграционного законодательства. Один из троицы признался, что в 2016 году был завербован офицером управления службы безопасности Украины (СБУ) по Херсонской области.

Перед поездкой в Россию ему было дано задание - провести разведку производственной базы и инфраструктурных объектов тольяттинского предприятия. Нанести ущерб России он не успел, сообщает Волга ньюс. Сейчас в отношении украинца инициировано проведение административных разбирательств с последующим выдворением из страны.

Известно также, что в апреле прошлого года сотрудники УФСБ задержали в регионе агента главного управления Минобороны Украины, собиравшего сведения о системах безопасности объектов железнодорожного транспорта в Ростовской и Самарской областях.