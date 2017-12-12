В сентябре этого года в полицию обратился житель города, у которого украли автомобиль «Лада Гранта». Машина стояла на парковке возле места работы. По окончанию рабочего дня транспортного средства на месте не оказалось. Полиция начала расследование и вскоре выяснилось – автомобиль угнали и поставили в свой гараж два брата-близнеца.

Причем, они уже успели разобрать «Гранту» на запчасти и продать. Кроме того, оперативники установили, что в июле с неохраняемой парковки на Южном шоссе подозреваемые похитили «Приору» и точно также продали на запчасти. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста.