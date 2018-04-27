Им оказался соучредитель строительной компании. Полицейские выяснили, что подозреваемый с июня 2016 по май 2017 года путем мошеннических действий перевел денежные средства на счета подконтрольной организации.
Для придания преступлениям правомерного вида злоумышленник переводил деньги на другие счета и в последующем их обналичивал. Таким образом, мужчина легализовал почти 120 миллионов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
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