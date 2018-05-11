Об этом сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов. Сейчас погода позволяет производить ремонт картами.

На некоторых дорогах уже подготовили основание под этот вид восстановительных работ – пять тысяч квадратных метров на улицах Спортивная, Революционная, Заставная, а также на Лесопарковом шоссе. Причем, в зоне отдыха шоссе уложат две большие карты в рамках гарантийного ремонта.

На ул. Юбилейной картами закрыли уже 1600 квадратных метров.