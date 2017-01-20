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20 января 2017
10:56:54

В Тольятти за 5 млн продают «старую» новую «Ниву»

Ярко красная машина сошла с вазовского конвейера в 1980 году, сообщает motor.ru. Пробег автомобиля – всего 201 км, а на дверях до сих пор сохранились заводские пломбы.

Житель Тольятти хочет получить за свою машину не менее 5 миллионов рублей, так как автомобиль не подвергался реставрации, окрашен заводской краской и находится в идеальном состоянии. Внедорожник оснащен 75-сильным бензиновым двигателем 1.6 и механической коробкой передач, сообщает в интернет-объявлении о продаже.

Тольяттинец купил «Ниву» у женщины из Тюмени, у которой не было прав. В гараже машина простояла 36 лет. Идеально сохранившийся автомобиль участвовал в экспозиции, посвящённой 50-летию "АвтоВАЗа", где произвёл сильное впечатление на нынешнего главу автозавода Николя Мора. 


Фото: motor.ru




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