Резкое ухудшение метеоусловий, сильный ветер, метель, гололедица стали причиной ДТП, которое произошло поздно вечером 13 декабря. Все случилось на Обводной дороге.
Водитель «Калины» двигался со стороны Тимофеевки к Васильевке и наехал на снежный "нанос", который образовался в результате метели. Мужчина потерял управление, машина врезалась в металлический отбойник и перевернулась. В автомобиле находились три человека, серьезных травм они не получили.
Но в момент ДТП из окна универсала вылетели документы водителя. Мужчина решил их поискать. В это время в том же направлении двигалась Калина хэтчбек, водитель которой в темноте заметил человека слишком поздно.
Удар оказался смертельным. От полученных травм водитель универсала скончался на месте до прибытия медиков, сообщает группа «Происшествия Тольятти». В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники ГИБДД.
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Об этом сообщила пресс-служба университета.
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