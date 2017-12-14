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14 декабря 2017
08:33:00

В Тольятти выживший в одной аварии водитель погиб в другой спустя несколько минут

 Резкое ухудшение метеоусловий, сильный ветер, метель, гололедица стали причиной ДТП, которое произошло поздно вечером 13 декабря. Все случилось на Обводной дороге.

Водитель «Калины» двигался со стороны Тимофеевки к Васильевке и наехал на снежный "нанос", который образовался в результате метели. Мужчина потерял управление, машина врезалась в металлический отбойник и перевернулась. В автомобиле находились три человека, серьезных травм они не получили.

Но в момент ДТП из окна универсала вылетели документы водителя. Мужчина решил их поискать. В это время в том же направлении двигалась Калина хэтчбек, водитель которой в темноте заметил человека слишком поздно.

Удар оказался смертельным. От полученных травм водитель универсала скончался на месте до прибытия медиков, сообщает группа «Происшествия Тольятти». В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники ГИБДД.

 




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