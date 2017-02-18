Об этом сообщает в своем блоге депутат Михаил Матвеев. Вот что он пишет.

В преддверии митинга пенсионеров 18 февраля самарский губернатор срочно инициировал "разъяснительные встречи" с ветеранскими активами и гражданами, имеющие своей целью обосновать вызвавшие протестную активность непопулярные решения областных властей и призвать пенсионеров не ходить на митинг.

Однако почти сразу излюбленный формат губернатора Меркушкина - массовые встречи "с народом" в ДК - претерпел серьёзные изменения. Теперь вход на такие мероприятия осуществляется строго по пригласительным, распространяемым через структуры органов власти.

Свободный вход на мероприятия с Николаем Меркушкиным был отменен после недавней скандальной встречи самарского губернатора с ветеранами в ДК им.Литвинова в Самаре, где зал буквально освистал главу региона при его попытке обосновать принятые Правительством области решения по отмене безлимитного проезда пенсионеров и отмене ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) для работающих пенсионеров.

Скандальное аудио встречи, где самарский губернатор кричит пенсионерам, что "с их помощью 500-600 млн.руб. в год разворовывалось" стало хитом интернета. В итоге следующая встреча через два дня- в МТЛ Арене уже проводилась по спискам и с указанием мест в зале.

И вот новый скандал: по сообщению очевидцев на встрече губернатора с жителями Тольятти в местном ДК охрана вывела с балконов пятерых пенсионеров, попытавшихся задать губернатору вопросы об отмене льгот. С учетом того, что вход в зал ДКиТ осуществлялся по пригласительным билетам, система защиты губернатора от необходимости "слушать и слышать" неприятные вопросы жителей региона явно требует дальнейшего ужесточения, отмечает Матвеев.

Напомним, митинг протеста пенсионеров против отмены льгот состоится в субботу, 18 февраля в 14 часов на площадке перед Дворцом спорта Авиационного завода в Самаре ( метро "Безымянка). Митинг согласован с администрацией города.