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15 февраля 2018
09:35:47

В Тольятти выступит Вениамин Смехов

Он выйдет на сцену городской филармонии в ближайшее воскресенье с программой «Я пришел к вам со стихами». Вениамин Смехов –  советский и российский актёр театра и кино, режиссёр телеспектаклей и документальных фильмов, сценарист, литератор, лауреат художественной премии «Петрополь» (2000), лауреат Царскосельской художественной премии (2009). Он долгие годы является одним из ведущих актеров Московского театра на Таганке.

 Смехов сыграл немало ролей в кино. Первая картина с его участием вышла в 1968-м году. Это «Служили два товарища», где начинающий киноартист снялся в роли Барона Краузе. Популярным Смехова сделал фильм о трёх мушкетерах, где ему досталась роль Атоса. Он играл своего героя во всех продолжениях, снятых позднее. Актер также сыграл доктора Стравинского в «Мастере и Маргарите», кюре Максимена в «Ловушке для одинокого мужчины», Мустафу в картине «Али-Баба и сорок разбойников» и во многих других фильмах.

Был в его профессиональной жизни и период, связанный с Самарским регионом. В начале 1960-х, после окончания Театрального училища им. Щукина, Вениамин Смехов два года служил в Куйбышевском театре драмы им. Горького (ныне – Самарский академический театр драмы имени М. Горького) и сыграл в шести спектаклях.

В Тольятти Вениамин Борисович представит публике авторское прочтение избранных произведений русских поэтов. В программу вошли произведения В. Маяковского, Б. Пастернака, С. Есенина, А. Межирова, Д. Самойлова, В. Высоцкого.

Актер не просто читает стихи, он проживает поэзию изнутри, рассказывает о странных сближениях, которые возникают в пространстве и во времени между именами и поколениями, между жизнью и творчеством, между каждой отдельной биографией и судьбой страны. В своих ассоциативных размышлениях он доносит до зрителя образы поэтов в живой и неожиданной интерпретации, заостряя внимание на едва заметных пересечениях их судеб, которые обнаруживаются в контексте жизни и литературы.

За билетами стоит поторопиться. Удобнее всего их купить онлайн по ссылке http://filarman.ru/event/smehov/ или забронировать в кассе по телефону 222-600.

Возрастное ограничение: 12+

Фото Филармония




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