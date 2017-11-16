Знаменитый балалаечник - виртуоз отмечает 50-летний юбилей специальным концертом. В субботу, 18 ноября в 18.00, он выступит на сцене Тольяттинской филармонии. В честь своего юбилея Алексей Архиповский подготовил специальную программу, в рамках которой исполнит как хорошо полюбившиеся слушателям композиции, так и абсолютно новые произведения.
Алексей Архиповский считает свой треугольный инструмент кладезем тайн и загадок, подобным загадочной пирамиде Хеопса. Он не устает их разгадывать, а значит – удивлять свою благодарную публику новыми находками и открытиями. «Я не считаю себя балалаечником в общепринятом смысле. И к балалайке отношусь не как к русскому народному инструменту, а как к инструменту, на котором можно делать все, что угодно», – признается исполнитель.
Его нередко сравнивают с Паганини или Хендриксом – музыкантами, которые перевернули сознание слушателей, заставив по-новому взглянуть на возможности скрипки и гитары. Архиповский создал собственный стиль игры на балалайке, совмещая аутентичные, гитарные и свои оригинальные приемы извлечения звука с революционным новшеством – «электрификацией» инструмента.
Универсальный музыкант, свободный от стилевых и жанровых рамок, Архиповский – желанный гость на фестивалях классической, этнической, фольклорной и джазовой музыки, а также на концертных площадках, число которых стремительно растёт — как в России, так и за рубежом. В 2011 году виртуоз попал в российскую книгу рекордов в номинации «лучший в мире балалаечник».
Примечательный факт № 1. Помимо 50-го дня рождения, этим концертом Алексей отмечает 40-летие своей сценической деятельности.
Примечательный факт №2 . Инструмент, с которым Алексей будет выступать, это балалайка легендарного мастера С.И. Налимова под номером 169, изготовленная в 1915 году. Это предпоследний номер мастера, ведь за всю свою жизнь он создал всего 170 инструментов. Эта балалайка была выкуплена Алексеем в 2016 году у коллекционера из Германии, и это один из немногих, если не первый инструмент С. И. Налимова, вернувшийся в Россию.
Билетов на концерт осталось мало, впрочем, успеть еще можно. Вы можете купить билеты онлайн по ссылке или забронировать по телефону 222-600 (касса). Возрастное ограничение: 12+
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