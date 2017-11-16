слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
16 ноября 2017
07:49:35

В Тольятти выступит Алексей Архиповский

Знаменитый балалаечник - виртуоз отмечает 50-летний юбилей специальным концертом. В субботу, 18 ноября в 18.00, он выступит на сцене Тольяттинской филармонии. В честь своего юбилея Алексей Архиповский подготовил специальную программу, в рамках которой исполнит как хорошо полюбившиеся слушателям композиции, так и абсолютно новые произведения.

Алексей Архиповский считает свой треугольный инструмент кладезем тайн и загадок, подобным загадочной пирамиде Хеопса. Он не устает их разгадывать, а значит – удивлять свою благодарную публику новыми находками и открытиями. «Я не считаю себя балалаечником в общепринятом смысле. И к балалайке отношусь не как к русскому народному инструменту, а как к инструменту, на котором можно делать все, что угодно», – признается исполнитель.

Его нередко сравнивают с Паганини или Хендриксом – музыкантами, которые перевернули сознание слушателей, заставив по-новому взглянуть на возможности скрипки и гитары. Архиповский создал собственный стиль игры на балалайке, совмещая аутентичные, гитарные и свои оригинальные приемы извлечения звука с революционным новшеством – «электрификацией» инструмента.

Универсальный музыкант, свободный от стилевых и жанровых рамок, Архиповский – желанный гость на фестивалях классической, этнической, фольклорной и джазовой музыки, а также на концертных площадках, число которых стремительно растёт —  как в России, так и за рубежом. В 2011 году виртуоз попал в российскую книгу рекордов в номинации «лучший в мире балалаечник».

Примечательный факт № 1.  Помимо 50-го дня рождения, этим концертом Алексей отмечает 40-летие своей сценической деятельности.

Примечательный факт №2 . Инструмент, с которым Алексей будет выступать, это балалайка легендарного мастера С.И. Налимова под номером 169, изготовленная в 1915 году. Это предпоследний номер мастера, ведь за всю свою жизнь он создал всего 170 инструментов. Эта балалайка была выкуплена Алексеем в 2016 году у коллекционера из Германии, и это один из немногих, если не первый инструмент С. И. Налимова, вернувшийся в Россию.

Билетов на концерт осталось мало, впрочем, успеть еще можно. Вы можете купить билеты онлайн по ссылке или забронировать по телефону 222-600 (касса). Возрастное ограничение: 12+




Последние новости Тольятти

16 ноября
11:40
В ДТП на Автозаводском шоссе в Тольятти пострадали врачи скорой помощи

Карета службы «03» угодила в аварию сегодня утром неподалеку от детской многопрофильной больницы (фото)

16 ноября
11:19
Юная тольяттинка «попала в плен» к маленькой навесной бирке

Спасателями Центра Гражданской Защиты был отработан очередной «детский вызов».

16 ноября
10:52
В Тольятти произошла авария с участием машины скорой помощи

Об этом сообщают очевидцы (фото)

16 ноября
10:45
Денежное довольствие солдат-срочников зафиксировали еще на два года

Указ об этом подписал президент России Владимир Путин

16 ноября
10:37
Экс-глава Самарской области получил государственную награду

Церемония вручения состоялась накануне в Кремле

16 ноября
10:20
Восстановленному молоку разрешили иметь синеватый оттенок

Речь идет о напитке, что производится из сухого молока и воды

16 ноября
9:49
Тольяттинским детишкам снова предлагают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря

Бесплатно отдохнуть и поправить здоровье могут юные жители города в возрасте от 6 до 18 лет


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+