В начале 2000-х годов этот грузовичок с двухрядной 4-местной кабиной был построен в единственном экземпляре. Теперь его продают практически за бесценок. Этот пикап – ближайший «родственник» известной мелкосерийной LADA «Тарзан». Кабина пикапа ВИС-23481 построена на базе кузова ВАЗ-2114. От LADA 4х4 на этой версии машины установлено шасси, полный привод, а также трансмиссия и двигатель.

Вместе с тем у ВИС-23481 оригинальная лонжеронная рама. Владелец пикапа хочет получить за автомобиль всего 50 тысяч рублей. Такую низкую стоимость он поясняет тем, что документы на машину отсутствуют.

По словам продавца, пикап не на ходу. При этом на автомобиле есть и двигатель, и трансмиссия. Однако их необходимо отремонтировать. На оригинальной раме, как утверждает владелец, очаги сквозной коррозии отсутствуют.

Фото: http://www.lada4x4.net

Источник: Официальный Лада Клуб