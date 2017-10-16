В осенних лесных посадках, которые прошли в минувшие выходные, приняли участие более двух сотен тольяттинских энергетиков вместе с детьми. Это далеко не первое мероприятие в рамках программы «Ремонт с плюсом».

Место для высадки было выбрано не случайно: в 2010 году в этом сосновом бору бушевали лесные пожары. Силами теплоэнергетиков было высажено 4500 сеянцев сосны обыкновенной на участке леса в 1 гектар.

Такой подарок родному городу тольяттинские теплоэнергетики сделали в юбилейный год – в 2017 году 50-тие отмечает крупнейший теплоисточник города ТЭЦ ВАЗа, и 55-летие - Территориальное управление по теплоснабжению в Тольятти, отвечающее за тепло в домах горожан Центрального и Комсомольского районов города.