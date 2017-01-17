По версии следствия, в декабре 2016 года подозреваемая получила от студента 40 тысяч рублей за закрытие академической задолженности. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области. По данным СМИ, в деле фигурирует сотрудница ПВГУС.
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