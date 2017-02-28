О торговой точке на улице Тополиной полиции рассказали местные жители. Сотрудники органов вместе с представителями общественного движения «Народный контроль» организовали проверку информации. Сведения подтвердились -купить спиртное можно было после 23-00.
В отношении индивидуального предпринимателя составили протокол. Алкогольная продукция объемом 27 литров, реализуемая без товарно-сопроводительных документов, изъята. Административный материал направлен в суд для принятия решения. Нарушителю грозит штраф от 5000 до 10000 рублей.
Такое задание сотрудникам завода «ТЯЖМАШ» придется выполнить впервые
В народном календаре 28 февраля – это день Онисима
Cегодня представители КСДЮСШОР «Олимп» выехали в Саранск
В настоящий момент идет установка оборудования на 73 перекрестках и 50 участках улично-дорожной сети губернии
Росгвардия готовит соответствующий законопроект
Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Они появились в ЗАГСах некоторых регионов России