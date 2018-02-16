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16 февраля 2018
06:58:52

В Тольятти выбрали дворы, которые будут благоустраивать в этом году

Со списком адресов определилась общественная комиссия. Выбор был трудный: в списке была 561 дворовая территория. К тому же на областном уровне было решено к перечню работ, оговоренных в постановлении правительства № 169, а их всего четыре, добавить дополнительные виды.

Горожане воспользовались открывшимися возможностями и проявили творческий подход, но их предложения пришлось скорректировать. В итоге, как сообщил первый замглавы города Игорь Ладыка, для благоустройства отобрали 41 двор. Кроме того, комиссия определилась с перечнем общественных территорий, которые должны преобразиться.

Из заявок, поступивших в период с 9 января по 9 февраля, выбрали самые популярные. По шесть в Автозаводском и Центральном районах и четыре в Комсомольском. В самое ближайшее время городская администрация планирует обсудить все эти проекты с жителями.




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