В интернете началось голосование. Как сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации, в этом году список претендентов составлен на основании предложений подписчиков группы Вконтакте, а десятка лучших была отобрана с учётом значимости достижений за 2017 год.

Безусловно, в этом списке могли бы оказаться и Дарья Касаткина, выигравшая крупный турнир WTA в Торонто, и наши легкоатлеты, победители чемпионатов России по горному бегу, и призеры молодежного чемпионата Европы по гандболу, и многие другие замечательные тольяттинцы. Но болельщики предложили именно тех спортсменов, чьи кандидатуры вынесены на голосование.

В списке предложений был и Рафаиль Аюкаев - 2-кратный чемпион Всемирной летней Универсиады, чемпион России. Однако два года подряд выигрывавший титул «Лучшего спортсмена Тольятти» примет участие в церемонии награждения победителя этого года. Голосование завершится 17 декабря. Вы найдете его здесь .