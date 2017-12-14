Церемония вручения городской премии за достижения в парусном спорте состоится в субботу, 16 декабря, в 13:00 в яхт-клубе «Дружба». Премия была основана в 2010 году «Клубом крейсеристов Тольятти» при поддержке специализированного экипировочного центра «Дебаркадер». И если в первые несколько лет лучших определяли исключительно среди спортсменов яхт-клуба "Дружба", то в последние несколько лет премия стала общегородской, и список номинаций значительно расширился.

Главной интригой сезона является определение «Яхты года» - самой результативной по итогам всех регат года лодки и ее экипажа. Три номинации в этом году было решено посвятить профессиональным спортсменам - участникам международных национальных, олимпийских и детских классов.

- Мы заранее просим тренеров по окончании сезона сделать для нас список претендентов на номинацию с описанием их заслуг,- отметил командор «Клуба крейсеристов Тольятти» Евгений Козлов. - Впоследствии конкурсная комиссия, куда входит руководство городских яхт-клубов, предстоятели спонсоров, тренеры и судьи, определяют лучших в каждой номинации. В отличие от национальной премии, мы отмечаем лучших и среди начинающих спортсменов.

Впервые в этом году, определят лучшего в номинации «кайтинг» - этот молодой вид парусного спорта стремительно набирает популярность в нашем городе.

Всем победителям вручат статуэтки с символикой премии, отличительные значки «Яхтсмен года» и подарки от спонсоров.