Как рассказали в администрации, он способствует накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы и повышению уровня загрязнения от отдельных источников. Погода в городе снова почти безветренная, к сожалению, это значит, что нам будет труднее дышать.
Режим НМУ действует до 7 вечера сегодняшнего дня. Завтра по прогнозам городской гидрометобсерватории, ожидается усиление до 8-13 м/с западного ветра, который и должен унести все вредное за пределы города.
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