Конвейер GM-АВТОВАЗ временно приостановлен в связи с нехваткой комплектующих. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе СП, не раскрыв наименование компании, задержавшей поставку деталей.
«На сегодняшний день отгрузки автомобилей дилерам осуществляются в обычном режиме. О том, как ситуация отразится на выполнении годового производственного плана, говорить преждевременно», – добавили в пресс-службе GM-АВТОВАЗа.
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