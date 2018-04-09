слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
09 апреля 2018
10:50:04

В Тольятти встала сборка внедорожников Chevrolet Niva

Конвейер GM-АВТОВАЗ временно приостановлен в связи с нехваткой комплектующих. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе СП, не раскрыв наименование компании, задержавшей поставку деталей.

«На сегодняшний день отгрузки автомобилей дилерам осуществляются в обычном режиме. О том, как ситуация отразится на выполнении годового производственного плана, говорить преждевременно», – добавили в пресс-службе GM-АВТОВАЗа.




Последние новости Тольятти

09 апреля
12:19
В апрельский «черный список» энергетиков вошли 125 предприятий Тольятти

Им грозят ограничения поставок тепла и горячей воды

09 апреля
12:07
Работы по аварийно-восстановительному ремонту магистралей Тольятти вошли в активную фазу

В первую очередь принимаются оперативные меры по устранению серьезных деформаций на дорогах, которые угрожают безопасности дорожного движения

09 апреля
11:55
В культурной жизни Тольятти скоро случится уникальное событие

Режиссёр Дмитрий Марфин создал мюзикл «Пеппи Длинный Чулок»

09 апреля
11:46
С 7 апреля в России запрещена продажа лотерейных билетов несовершеннолетним

И выплата по ним выигрышей, уточнили в администрации Тольятти.

09 апреля
11:43
В Тольятти завершилось расследование смертельного ЧП на предприятии ООО «Алхим»

Напомним, 27 января этого года в отделении дозирования там погиб рабочий

09 апреля
11:08
Спасателям Тольятти пришлось эвакуировать пьяную компанию, заблудившуюся на акватории

В минувшие выходные они получили сообщение о том, что на Куйбышевском водохранилище провалился под лед человек

09 апреля
10:43
Глава почтового отделения в Тольятти присвоила себе коммунальный платеж жительницы

Это выяснилось после проверки, которую провела прокуратура Комсомольского района


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+