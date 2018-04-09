Конвейер GM-АВТОВАЗ временно приостановлен в связи с нехваткой комплектующих. Об этом агентству «АВТОСТАТ » сообщили в пресс-службе СП, не раскрыв наименование компании, задержавшей поставку деталей.

«На сегодняшний день отгрузки автомобилей дилерам осуществляются в обычном режиме. О том, как ситуация отразится на выполнении годового производственного плана, говорить преждевременно», – добавили в пресс-службе GM-АВТОВАЗа.