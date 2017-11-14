Пока город пребывает под воздействие теплого атлантического циклона. 15 ноября ожидается облачная погода с дождем, ветер северо-западный 6-11 м/с, температура воздуха +2 ... +7 °C.
Однако по прогнозам в четверг холодный фронт вытеснит тепло, и температура воздуха сместится в сторону отрицательных значений, осадки будут выпадать преимущественно в виде снега.
Это 532 рубля
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