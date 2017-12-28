Машина была припаркована возле УСК «Олимп» всего пару часов, но когда хозяин иномарки вернулся, увидел, что в машине разбито стекло задней правой двери. Инцидент произошел вечером 25 декабря.
По данным источника в правоохранительных органах, на который ссылается Волга Ньюс, из машины неизвестный вытащил сумку, в которой были документы, три банковские карты и 1 млн 900 тысяч рублей наличными. Потерпевшим по делу проходит замдиректора одной из фирм области.
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