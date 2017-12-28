Машина была припаркована возле УСК «Олимп» всего пару часов, но когда хозяин иномарки вернулся, увидел, что в машине разбито стекло задней правой двери. Инцидент произошел вечером 25 декабря.

По данным источника в правоохранительных органах, на который ссылается Волга Ньюс , из машины неизвестный вытащил сумку, в которой были документы, три банковские карты и 1 млн 900 тысяч рублей наличными. Потерпевшим по делу проходит замдиректора одной из фирм области.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере".