В субботу, 14 апреля, в 15:00 тольяттинцы сядут за парты на 5 площадках города:

- главный корпус Тольяттинского государственного университета (ул. Белорусская, 14), открытая площадка;

- Поволжский православный институт им. Святителя Алексия (ул. Юбилейная, 4а), открытая площадка;

- технопарк Жигулевская долина», детский технопарка «Кванториум» (ул. Южное шоссе, 165), открытая площадка;

- детская библиотека № 8 (ул. Чайкиной, 71а), закрытая площадка. Необходима предварительная регистрация на сайте totaldict.ru или по тел. 77 -73- 95.

- детская библиотека № 6 (ул. Носова, 21), закрытая площадка. Необходима предварительная регистрация на сайте totaldict.ru или по тел. 77-73- 95.

В этом году участникам предстоит написать текст, подготовленный писательницей Гузель Яхиной, автором бестселлера «Зулейха открывает глаза». Фрагменты «Утро», «День» и «Вечер», выбранные для разных часовых поясов, войдут в новый роман писательницы - «Дети мои» о немецкой автономии в Поволжье в 1916-1938 годах.

Уже известны сложные слова "Тотального диктанта-2018", в их числе «наличник», «декламировать», «сомнамбула», «циферблат», «палисадник», «зенит», «шалопай», «лоханка», «вперемежку» и «вперемешку».

Читать тексты в этом году будут «звездные диктующие»: глава Тольятти Сергей Анташев, депутат Самарской губернской Думы Николай Ренц, ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал, проректор по науке Поволжского православного института Марина Венгранович, протоиерей Георгий Рыбаков, иерей Никита Рыбаков, актер театра «Колесо» Андрей Амшинский и руководитель телевизионной программы «Тольятти в деталях» Татьяна Попова.

Проверка диктанта будет выполняться силами филологов – преподавателей, аспирантов кафедр ТГУ и Православного института.

В финале акции каждый участник получит сертификат, подтверждающий уровень его грамотности, а отличников «Тотального диктанта» пригласят на торжественную церемонию награждения.