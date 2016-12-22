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22 декабря 2016
12:50:38

В Тольятти вручат именные стипендии мэра

Ежегодная церемония состоится завтра, 23 декабря, в  13:00 в конференц-зале городской администрации. Именными стипендиями поощряют талантливую молодежь Автограда на протяжении 22 лет. В этом году из 152 претендентов экспертная комиссия выбрала 24 представителя по восьми номинациям в возрасте от 13 до 30 лет.

Победителям вручат премию в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, 24 лучших школьника города в торжественной обстановке получат паспорта гражданина Российской Федерации.




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