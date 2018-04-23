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23 апреля 2018
07:24:46

В Тольятти временно закрыли пригородный автобусный маршрут

Об этом сообщили в горадминистрации. Речь идет об автобусе №275, который курсирует в село Образцово. Дело в том, что дорога от трассы М-5 до садоводческого товарищества не обеспечивает безопасность перевозки пассажиров. На участках размыто и заужено грунтовое покрытие, в результате чего существует вероятность опрокидывания автобуса.

Это выяснили специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации. На днях они проводили обследования дорожных условий по схемам движения регулярных перевозок на садово-дачные массивы. Комиссия приняла решение приостановить движение маршрута до устранения замечаний.

Информация направлена в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и администрацию Сызранского района.




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