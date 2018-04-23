Об этом сообщили в горадминистрации. Речь идет об автобусе №275, который курсирует в село Образцово. Дело в том, что дорога от трассы М-5 до садоводческого товарищества не обеспечивает безопасность перевозки пассажиров. На участках размыто и заужено грунтовое покрытие, в результате чего существует вероятность опрокидывания автобуса.
Это выяснили специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации. На днях они проводили обследования дорожных условий по схемам движения регулярных перевозок на садово-дачные массивы. Комиссия приняла решение приостановить движение маршрута до устранения замечаний.
Информация направлена в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и администрацию Сызранского района.
Водителя зажало в салоне
Об этом сегодня сообщили в прокуратуре Центрального района
Самарская команда «Крылья Советов» встретится с воронежским «Факелом»
Об этом сообщает футбольный клуб «Лада».
На основании показателей социально-экономического развития муниципалитетам Самарской области выделяют средства
В минувшие выходные на улице Коммунистической его машину заметили активисты «Ночного патруля».
Сейчас все оздоровительные учреждения активно готовятся к летней кампании