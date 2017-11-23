На сцене тольяттинской филармонии он представит свой моноспектакль «Хочу быть сильным». Это собрание сатирических миниатюр, в основу которых легли реальные события современной жизни, истории, привезенные с гастролей из Испании, Израиля, Эстонии и глубинок России.

Сергей Янковский много гастролирует и ведет свой собственный «дневник наблюдений». О том, что происходит в разных уголках мира, он повествует зрителю «в лицах». В спектакль также вошло собрание произведений разных авторов, которых Сергей Янковский горячо любит. Вечер состоится завтра, начало в 19-00.