На сцене тольяттинской филармонии он представит свой моноспектакль «Хочу быть сильным». Это собрание сатирических миниатюр, в основу которых легли реальные события современной жизни, истории, привезенные с гастролей из Испании, Израиля, Эстонии и глубинок России.
Сергей Янковский много гастролирует и ведет свой собственный «дневник наблюдений». О том, что происходит в разных уголках мира, он повествует зрителю «в лицах». В спектакль также вошло собрание произведений разных авторов, которых Сергей Янковский горячо любит. Вечер состоится завтра, начало в 19-00.
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