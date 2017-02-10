Выходные пройдут без аномалий. Сегодня синоптическая ситуация в Среднем Поволжье обусловится влиянием небольшого, но активного циклона. Синоптики обещают снег и ощутимое повышение температурного фона.
По долгосрочному прогнозу сильных морозов в феврале больше не ожидается, но есть еще март. А по данным специалистов Гидрометцентра, сезонная норма 20-градусных морозов пока выбрана только наполовину.
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