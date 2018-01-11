Сегодня на автодроме КВЦ пройдут синхронные ледовые гонки в классе «Национальный». Как отмечают организатор соревнований спортивно-технический клуб ЛАДА, такого количества звезд автоспорта в одной гонке в Автограде еще не было.

Всего их более 30, а почетным гостем станет Виталий Петров – экс-гонщик «Формулы-1», который начинал свою автоспортивную карьеру с гонок серии «Кубок Лада». Горожан приглашают стать свидетелями грандиозного события. Торжественное открытие в 17-30, начало заездов в 18-00.

Список участников:

Александр Козлов

Кирилл Ладыгин

Дмитрий Брагин

Владимир Шешенин

Павел Кальманович

Михаил Митяев

Егор Санин

Михаил Грачев

Айдар Нуриев

Денис Булатов

Андрей Масленников

Иван Лукашевич

Василий Грязин

Никита Ситников

Максим Чернев

Тимур Тимерзянов

Дмитрий Воронов

Владислав Незванкин

Виталий Примак

Сергей Рябов

Альберт Ильязов

Максим Симонов

Михаил Симонов

Денис Минкин

Юрий Остудин

Владимир Остудин

Максим Остудин

Николай Черванев

Амирхан Файзрахманов

Илья Родькин

Юлия Струкова