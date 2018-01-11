слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
11 января 2018
08:22:57

В Тольятти возвращается «Ночной Open Race»

Сегодня на автодроме КВЦ пройдут синхронные ледовые гонки в классе «Национальный». Как отмечают организатор соревнований спортивно-технический клуб ЛАДА, такого количества звезд автоспорта в одной гонке в Автограде еще не было.

Всего их более 30, а почетным гостем станет Виталий Петров – экс-гонщик «Формулы-1», который начинал свою автоспортивную карьеру с гонок серии «Кубок Лада». Горожан приглашают стать свидетелями грандиозного события. Торжественное открытие в 17-30, начало заездов в 18-00.

Список участников:

Александр Козлов
Кирилл Ладыгин
Дмитрий Брагин
Владимир Шешенин
Павел Кальманович
Михаил Митяев
Егор Санин
Михаил Грачев
Айдар Нуриев
Денис Булатов
Андрей Масленников
Иван Лукашевич
Василий Грязин
Никита Ситников
Максим Чернев
Тимур Тимерзянов
Дмитрий Воронов
Владислав Незванкин
Виталий Примак
Сергей Рябов
Альберт Ильязов
Максим Симонов
Михаил Симонов
Денис Минкин
Юрий Остудин
Владимир Остудин
Максим Остудин
Николай Черванев
Амирхан Файзрахманов
Илья Родькин
Юлия Струкова




Последние новости Тольятти

11 января
9:50
В нынешнем году АВТОВАЗ снова примет участие в Международном Московском автосалоне

На этой выставке российский производитель традиционно демонстрирует свои новинки

11 января
9:12
В Тольятти вновь собрался городской Совет директоров предприятий

Заседание состоялось накануне в администрации

11 января
9:07
Госдеп США рекомендовал американцам избегать поездок в Россию

У нас повышенный уровне опасности

11 января
8:42
МРОТ и прожиточный минимум сравняются 1 мая

Минтруд в ближайшее время подготовит соответствующий законопроект

11 января
7:57
В ТОР «Тольятти» официально появился еще один резидент

 Новый статус получило ООО «Директ Бизнес Солюшн»

11 января
7:25
Роспотребнадзор предлагает тольяттинцам пожаловаться на качество продуктов в Самарской области

В региональном Управлении работает горячая линия

11 января
7:20
Тольяттинцев приглашают на «Зимний вечер у рояля»

Концерт пройдет в это воскресение, 14 января, в ДК «Тольяттиазот».


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+