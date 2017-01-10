После длительного перерыва возобновляются игры гандбольного сезона. 14 января в первом домашнем матче групповой фазы Кубка ЕГФ «Лада» принимает на площадке УСК «Олимп» норвежский «Глассверкет». Начало встречи – в 16.00.

Гандбольный Клуб «Лада» обратил внимание на то, что с нового года вход на все официальные гандбольные матчи с участием «Лады» становятся платными. В клубе также призвали приобретать билеты заблаговременно, чтобы избежать ажиотажа перед началом игр у единственной кассы «Олимпа».

Купить билеты заранее помимо самого спорткомплекса можно в кассах в «Руси», «Капитале», «Аэрохолле», гипермаркете О’КЕЙ, в ДК «Тольятти», «ДКиТ», а также в интернете с помощью онлайн-системы www.bilettlt.ru.