Это инициатива самого спортивного учреждения. Со стороны улицы Карла Маркса кованое ограждение смотрится вполне пристойно, вдоль улицы Комсомольской находится весьма непрезентабельный бетонный забор, поэтому возникло желание его убрать.

Вместо пятидесятилетних серых плит, исписанных и кое-где заклеенных объявлениями, появятся красивые секции 3D забора, примерно такие же, что установлены возле футбольного поля. «Труд» уже приобрел их. В настоящий момент идет демонтаж старого ограждения, работы организовала городская администрация.

Фото: администрация Тольятти