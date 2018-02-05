Главным его фигурантом значится неустановленное лицо из числа руководителей. По версии следователей, руководство ООО УК «Губерния» с января 2016 года по декабрь 2017 года перечислило в адрес теплоэнергетиков лишь часть средств, внесенных жильцами в счет оплаты тепловой энергии. В результате перед энергетиками УК накоплена задолженность в размере 2,7 млн. рублей.

По данным «ЭнергосбыТ Плюс Самара», общая задолженность Тольятти за тепловую энергию перед «Т Плюс» по состоянию на 1 января 2018 года уже превышает 2 млрд. рублей. Значительная часть этого долга образовалась в результате создания управляющих компаний-«клонов» и выставления некоторыми коммунальными менеджерами двойных квитанций горожанам.

По всем подобным выявленным фактам энергокомпания тесно работает с правоохранительными органами Тольятти. В частности, в настоящее время проводится проверка по трем десяткам обращений.