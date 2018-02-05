слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
05 февраля 2018
12:55:46

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении УК «Губерния»

Главным его фигурантом значится неустановленное лицо из числа руководителей.  По версии следователей, руководство ООО УК «Губерния» с января 2016 года по декабрь 2017 года перечислило в адрес теплоэнергетиков лишь часть средств, внесенных жильцами в счет оплаты тепловой энергии. В результате перед энергетиками УК накоплена задолженность в размере 2,7 млн. рублей.

По данным «ЭнергосбыТ Плюс Самара», общая задолженность Тольятти за тепловую энергию перед «Т Плюс» по состоянию на 1 января 2018 года уже превышает 2 млрд. рублей. Значительная часть этого долга образовалась в результате создания управляющих компаний-«клонов» и выставления некоторыми коммунальными менеджерами двойных квитанций горожанам.

По всем подобным выявленным фактам энергокомпания тесно работает с правоохранительными органами Тольятти. В частности, в настоящее время проводится проверка по трем десяткам обращений.




Последние новости Тольятти

05 февраля
14:32
Дорожные службы Тольятти со вчерашнего дня осуществляют оперативную уборку снега

В минувшие сутки на дорогах города работали около 100 снегоуборочных машин

05 февраля
13:32
Трассу М-5 в Самарской области расчищают в усиленном режиме

На борьбу с непогодой брошено 86 единиц техники.

05 февраля
13:21
LADA XRAY: новые опции для автомобилей 2018 года

Они повышают комфорт и безопасность

05 февраля
12:54
В Тольятти частично перекрыто движение на Обводном шоссе

Из-за плохой видимости произошло сразу несколько аварий с материальным ущербом

05 февраля
12:11
В Самарской области столкнулись шесть автомобилей

ДТП произошло сегодня утром в Волжском районе из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости

05 февраля
11:50
Тольяттинский спортсмен сильнее всех в Европе

В Сочи завершился Молодежный Чемпионат континента по каратэ WKF 2018.

05 февраля
11:47
Житель Тольятти пытался украсть металлическое покрытие теплотрассы

Мужчина снял почти 50 листов по 10 килограммов каждый, чтобы сдать в пункт приема металла


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+