Сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя Самары, который похитил более 2 миллионов рублей.

По версии следствия мужчина, являясь коммерческим директором организации, получил 60 тонн бензина, но договорные обязательства по оплате полученного товара не исполнил, распорядившись им по своему усмотрению.

Подозреваемый признал свою вину полностью. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.