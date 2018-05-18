Сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя Самары, который похитил более 2 миллионов рублей.
По версии следствия мужчина, являясь коммерческим директором организации, получил 60 тонн бензина, но договорные обязательства по оплате полученного товара не исполнил, распорядившись им по своему усмотрению.
Подозреваемый признал свою вину полностью. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ущерб был нанесен ювелирному салону в Центральном районе
С такой инициативой выступил депутат Госдумы Владимир Гутенёв
Соответствующий профстандарт разработала Торгово-промышленная палата
Об этом сообщили в администрации.
Среди них заслуженные ветераны ФК «Крылья Советов» Виктор Гаус и Валериан Панфилов
И будет сопровождаться жарой.
В городе стартовал турнир по мини-футболу