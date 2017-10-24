Об этом сообщил заместитель руководителя УМВД города Александр Кизян. Молодой человек 1993 года рождения с 1 по 21 сентября рубил в лесу деревья и был пойман с поличным. Выяснилось, что это мигрант из Армении, не имеющий временной регистрации на территории нашего города.

Ранее задержанный уже был судим за кражу. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Как отметили в администрации, нарушитель помещен в Центр временного содержания иностранных граждан.