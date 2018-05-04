В Тольятти водитель такси в очередной раз помог полицейским
Госавтоинспекция давно и успешно сотрудничает с таксомоторными организациями города.
О совершении любого правонарушения таксисты в онлайн-режиме могут сообщить в дежурную часть ГИБДД. В эти выходные водитель такси проинформировал инспекторов о водителе, находящимся в алкогольном опьянении. Инспекторам ДПС удалось задержать 19-летнего нарушителя. Водитель, действительно, имел признаки опьянения, но пройти медицинское освидетельствование отказался. В отношении водителя составлены административные материалы.
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