В Тольятти водитель такси в очередной раз помог полицейским

Госавтоинспекция давно и успешно сотрудничает с таксомоторными организациями города.

О совершении любого правонарушения таксисты в онлайн-режиме могут сообщить в дежурную часть ГИБДД. В эти выходные водитель такси проинформировал инспекторов о водителе, находящимся в алкогольном опьянении. Инспекторам ДПС удалось задержать 19-летнего нарушителя. Водитель, действительно, имел признаки опьянения, но пройти медицинское освидетельствование отказался. В отношении водителя составлены административные материалы.