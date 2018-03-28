ДТП произошло накануне на улице Свердлова, рассказали в ГИБДД. 35-летняя жительница города получила в результате с закрытым переломом хирургической шейки правого плеча. Она госпитализирована. А скрывшегося автомобилиста довольно быстро нашли, теперь он будет нести ответственность за то, что совершил.

Весьма распространённая ситуация, когда водитель и пешеходы из-за остановившихся автомобилей не видят друг друга и даже не предполагают, насколько такая ситуация опасна. Дополнительным отягчающим обстоятельством, которое может привести к трагедии, может стать невнимательность и высокая скорость водителя.

ГИБДД обращается к автомобилистам: если видите, что на «многополоске» автомобили, двигающиеся впереди по соседним полосам, начали «беспричинно» притормаживать и останавливаться, — это верный признак, что перед вами в следующий момент из перекрытой впереди идущим автомобилем зоны может появиться пешеход. Не спешите, сбавьте ход, притормозите.