слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
28 марта 2018
14:11:34

В Тольятти водитель сбил женщину на переходе и скрылся

ДТП произошло накануне на улице Свердлова, рассказали в ГИБДД.  35-летняя жительница города получила в результате  с закрытым переломом хирургической шейки правого плеча. Она госпитализирована. А скрывшегося автомобилиста довольно быстро нашли, теперь он будет нести ответственность за то, что совершил.

Весьма распространённая ситуация, когда водитель и пешеходы из-за остановившихся автомобилей не видят друг друга и даже не предполагают, насколько такая ситуация опасна. Дополнительным отягчающим обстоятельством, которое может привести к трагедии, может стать невнимательность и высокая скорость водителя.

ГИБДД обращается к автомобилистам: если видите, что на «многополоске» автомобили, двигающиеся впереди по соседним полосам, начали «беспричинно» притормаживать и останавливаться, — это верный признак, что перед вами в следующий момент из перекрытой впереди идущим автомобилем зоны может появиться пешеход. Не спешите, сбавьте ход, притормозите.




Последние новости Тольятти

28 марта
19:03
Тольяттинскую "Ладу" исключили из КХЛ

Такое решение принято сегодня на совете директоров Лиги

28 марта
13:28
В Тольятти водитель иномарки врезался в маршрутный автобус

ДТП произошло сегодня утром на перекрестке Советская-Ленинградская

28 марта
12:48
Тольяттинец пришел в строймагазин и украл зубило для перфоратора

Говорит, был пьян,  инструмент выбросил по дороге домой

28 марта
12:43
К обелиску Славы в Центральном районе Тольятти несут цветы и игрушки

Так жители Тольятти вспоминают погибших на пожаре в Кемерово

28 марта
12:07
В Тольятти предпринимателей проконсультировали о кассовых новшествах

Некоторые боятся, что исполнение закона просто уничтожит их ИП

28 марта
10:47
Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Самарской области превышен на 60%

В минувшую неделю было зафиксировано снижение заболеваемости – на 13,5%

28 марта
10:38
В Тольятти ищут места, где могли быть работать наказанные

Речь идет о тех, кого приговорили к обязательным или исправительным работам


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+