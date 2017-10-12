ДТП произошло накануне на Поволжском шоссе. Грузовой автомобиль «Man» двигался в попутном направлении, и мужчина, увлеченный беседой по мобильнику, не заметил, что подобрался к нему слишком близко.
Столкновение произошло, недалеко от 'Автовазагрегата", пострадал водитель ВИС , мужчина 1988 г.р., сообщили в группе «Происшествия Тольятти». Он был госпитализирован с переломами. Водитель тяжеловоза не пострадал.
Фото:
Такими, увы, пасмурными прогнозами, поделились синоптики областного Гидрометцентра...
Самарская делегация довольно внушительна, в ее составе 125 человек...
37-летний мужчина подозревается в том, что выносил добро из частных домов Самары, Тольятти, Жигулевска, Красноярского и Ставропольского районов...
Стражам порядка понадобилось всего несколько часов, чтобы установить личность предполагаемого преступника и задержать его...
У некоторых людей могут возникать головные боли и бессонница...
В аэропорту привели топ-5 самых востребованных направлений...
14 октября инспекторы будут отслеживать водителей, предпочитающих встречную полосу...