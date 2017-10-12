ДТП произошло накануне на Поволжском шоссе. Грузовой автомобиль «Man» двигался в попутном направлении, и мужчина, увлеченный беседой по мобильнику, не заметил, что подобрался к нему слишком близко.

Столкновение произошло, недалеко от 'Автовазагрегата", пострадал водитель ВИС , мужчина 1988 г.р., сообщили в группе «Происшествия Тольятти». Он был госпитализирован с переломами. Водитель тяжеловоза не пострадал.

Фото: Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)