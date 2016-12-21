Как рассказали в ГИБДД Тольятти, дорожный инцидент произошел на ул. Мира, женщина с ребенком переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автобуса № 303 не пропустил пешеходов и допустил на них наезд, в результате мальчик госпитализирован с травмой головы.