ДТП произошло сегодня утром на перекрестке Советская-Ленинградская. Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», мужчина, сидевший за рулем автомобиля «Митсубиси» с номерами 55 региона, не выдержал безопасную дистанцию и не смог уйти от столкновения.

В салоне автобуса находилась женщина, она получила ушибы. Врачи осмотрели ее на месте, от госпитализации пострадавшая отказалась. По факту аварии проводится проверка.