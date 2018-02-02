Как сообщила группа «Происшествия Тольятти», ДТП произошло накануне вечером на улице Северной. Мужчина, сидевший за рулем легковушки, не заметил, как у магазина «Пеликан» начал разворот грузовой автомобиль, и врезался в него.

Водителю пришлось обратиться за помощью к врачам, которые приняли решение о госпитализации.