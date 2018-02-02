Как сообщила группа «Происшествия Тольятти», ДТП произошло накануне вечером на улице Северной. Мужчина, сидевший за рулем легковушки, не заметил, как у магазина «Пеликан» начал разворот грузовой автомобиль, и врезался в него.
Водителю пришлось обратиться за помощью к врачам, которые приняли решение о госпитализации.
Об этом водителей предупреждает дорожная служба региона
В этот день жители смогут сами выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в текущем году
В идеале, она должна получиться простой и доступной
Как рассказали в ГИБДД, это случилось сегодня утром, примерно в 7-20
Он появился в Гомеле
По предварительным данным, человек перебегал пути перед грузовым составом и угодил под встречный электропоезд
Впервые встреча такого уровня пройдет в Ледовом дворце спорта «Лада-Арена»