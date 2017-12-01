Об этом сообщает агентство «Р-Спорт». По данным его источников, Самарская область готовит к турниру три базы – загородный клуб «Русская Охота», базу футбольного клуба «Крылья Советов», а также школу тольяттинской «Академии им.Коноплева».
Во время чемпионата мира в нашей губернии планируют базироваться две сборные – Швейцарии и Сербии. По некоторым данным, в Тольятти будут жить швейцарцы, сербы же хотят использовать комплекс «Русская Охота».
Отмечается, что договоренности существуют пока только на словах, бумаги будут подписаны после жеребьевки.
Специалисты возьмут более сотни проб на 49 объектах.
Такую статистику обнародовала ООН сегодня
Инспекторы ГИБДД дежурили в Автозаводском районе накануне вечером
Каждый, кто еще не сменил летнюю резину на зимнюю и не обозначил это, заплатит 500 рублей
Мероприятие проходит в «Сколково»
Комиссия правительства одобрит законопроект об усилении наказания за телефонный терроризм
Спортсмены КСДЮСШОР «Олимп» будут готовиться к очередным соревнованиям в Подмосковье