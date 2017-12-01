Об этом сообщает агентство «Р-Спорт». По данным его источников, Самарская область готовит к турниру три базы – загородный клуб «Русская Охота», базу футбольного клуба «Крылья Советов», а также школу тольяттинской «Академии им.Коноплева».

Во время чемпионата мира в нашей губернии планируют базироваться две сборные – Швейцарии и Сербии. По некоторым данным, в Тольятти будут жить швейцарцы, сербы же хотят использовать комплекс «Русская Охота».

Отмечается, что договоренности существуют пока только на словах, бумаги будут подписаны после жеребьевки.