Заседание состоялось накануне в администрации. В нем приняли участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, глава Тольятти Сергей Анташев президента ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор, а также члены правительства губернии и представители городской администрации. Личное участие главы региона в заседании Городского Совета директоров свидетельствует о том, что Тольятти и проблемы его жителей находятся на особом контроле у Дмитрия Азарова.

«Работа Совета директоров Тольятти – это уникальный опыт городского управления. У Совета славные традиции, в них - принятие масштабных решений, успешная реализация. Уверен, совместная работа позволит нам добиваться высоких результатов в вопросах стратегических, направленных на развитие региона и страны», - отметил глава региона.

В рамках заседания был рассмотрен вопрос о строительстве Поволжского Православного института имени Святителя Алексия. Ректор учреждения, протоиерей Дмитрий Лескин рассказал собравшимися об учебном заведении – проекте, который реализуется благодаря церковно-государственному взаимодействию. В 2017 году институт получил государственную аккредитацию, сегодня здесь ведется преподавание по двенадцати программам, вуз становится привлекательным для абитуриентов из других регионов страны. Благодаря поддержке правительства Самарской области студентам предоставляются бюджетные места.

На сегодняшний день строительство Православного института, который в перспективе должен вырасти в масштабный комплекс с учебным блоком, общежитием и благоустроенной прилегающей территорией, еще не завершено. Дмитрий Лескин обратился к членам Совета директоров оказать посильное содействие в дальнейшей реализации проекта.

- Решения, которые привели к строительству Православного института, также принимались на совете директоров, обсуждались с руководителями предприятий, и тогда была оказана достаточно мощная поддержка – духовная, организационная и финансовая, - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что сегодня поддержка проекта на городском уровне крайне важна. Такую позицию разделяет и Сергей Анташев.

- Православный институт – это одна из визитных карточек нашего города. Институт является не только духовным, но и культурным и образовательным центром. Поэтому хотелось бы, чтобы главные предприятия города заинтересовались этим проектом и приняли участие в его дальнейшей реализации, - отметил глава Тольятти.

О перспективах строительства сквера на месте бывшего кинотеатра «Маяк» в Комсомольском районе рассказала директор общественного благотворительного фонда социально-культурного развития Тольятти «Духовное наследие» Марина Шубина.

На сегодняшний день готов дизайн-проект сквера. Он предполагает создание благоустроенной территории, которая обещает стать знаковым местом для жителей и гостей города. Сквер, посвященный истории Ставрополя-Тольятти, вместит фонтан с подсветкой, клумбы с изображением Самарской Луки, малые архитектурные формы в историческом стиле. При этом стены нынешнего недостроя будут использоваться для создания выставочного пространства. Руководили таких предприятий КуйбышевАзот, Тольяттиазот и Трансаммиак уже подтвердили готовность выступить инвесторами строительства.

- Вы все принимаете участие в жизни города. И если сегодня мы объединим усилия для реализации данного проекта, в Тольятти появится знаковое место для культурного досуга горожан, которое необходимо не только жителям Комсомольского района, но всего города, - обратился к членам Совета директоров Сергей Анташев.

Дмитрий Азаров со своей стороны поблагодарил руководителей и трудовые коллективы предприятий, которые готовы оказать поддержку проекту по созданию сквера «Маяк». При этом он подчеркнул важность вовлечения людей в принятие решений по его реализации.

Напомним, Совет директоров при администрации Тольятти на протяжении десятилетий являлся эффективным органом городского управления. Несколько лет назад его деятельность прекратилась. Деятельность Совета директоров на постоянной основе возобновлена по инициативе Дмитрия Азарова, который на первой встрече с Сергеем Анташевым поднял вопрос о необходимости работы этого общественного института. В состав Совета вошли руководители 12 ведущих городских предприятий, председателем избран президент ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор.