Уникальный хоккейный матч впервые состоялся в нашем городе в прошлом году.

Фото: "Мемфис"

Команда артистов театра, кино и эстрады «КомАр» сразилась против тольяттинской любительской команды «Викинги». Победу одержали наши, и амбициозные артисты пообещали вернуться и взять реванш. Что они и попытаются сделать 23 февраля.

Матч состоится на «Лада Арене», начало в 17:00. Состав команды «КомАр» подвижен, он будет уточняться и дополняться. Но пока среди заявленных участников – солист группы «Иванушки Int.» Кирилл Андреев и один из братьев Кристовских из группы «Uma2rmaH», теле-радиоведущий, музыкант и актер Оскар Кучера, а также президент гильдии каскадеров России Александр Иншаков.

Фото: "мемфис"

Честь Тольятти будет защищать самая титулованная из любительских команд нашего города, существующая с 1998 года и четырежды побеждавшая на международных турнирах любительских команд, - команда «Викинги». Ее бессменный капитан – известный бизнесмен Александр Щербаков. В этот раз в составе «Викингов» на лед выйдет директор ХК «Лада» Владимир Вдовин. Комментировать матч будет Сергей Питерцев.

Фото: "Мемфис"

Билеты уже в продаже — их стоимость от 200 до 800 рублей.