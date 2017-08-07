Как пишет «День города», поводом послужила петиция жителя города Андрея Абуняева, который призвал превратить улицу Карла Маркса в Арбат. Автор документа предлагает перекрыть движение на улице от Молодёжного бульвара до Мира, сделать проезжую часть пешеходной и выполнить дорожное покрытие брусчаткой. Своё предложение тольяттинец направил в горадминистрацию и губернатору Николаю Меркушкину.

У идеи, подчеркивает издание, есть и противники. Предложения активиста совсем не совпали с представлениями жителей соседних для Карла Маркса улиц о тишине. Люди сразу же «приговорили» инициативу, заявив, что если откуда-то автопоток исчезнет, то где-то он появится, причём в большем объёме. Поэтому прежде, чем проводить такие эксперименты, следует спросить жильцов тех домов, под окнами которых увеличится количество машин.

Тем не менее, к теме организации пешеходной зоны исполнительная власть города всё-таки вернулась. В пользу улицы Карла Маркса говорит наличие магазинов, кафе, а также одностороннее движение, созданное ещё во времена мэрства Николая Уткина.

Есть и другие предложения – например, превратить в пешеходную зону хотя бы на праздничные выходные участок Молодёжного бульвара. Уже в следующую субботу, 12-го августа, в Международный день молодёжи там будут закладывать капсулу с посланиями потомкам. Помимо этого, на бульваре создадут несколько фото-зон, откроют ярмарку мастеров, проведут мастер-классы, предложат поучаствовать в спортивных мероприятиях.

А 13-го числа на бульваре организуют бесплатные мероприятия, которые будут любопытны не только подросткам, но и семейным людям. В дальнейшем запоминающиеся уикенды на бульваре планируют проводить до конца сентября.